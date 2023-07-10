Совет по дому

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Шарлотку больше не готовлю, нашла рецепт круче. Не пирог, а золото: мама называет его «12 ложек»

Шарлотку больше не готовлю, нашла рецепт круче. Не пирог, а золото: мама называет его «12 ложек»

Готовка пирогов — это большое искусство для большинства современных людей. Выпекают пироги для того, чтобы насладиться сочной начинкой и мягким пушистым тестом.

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