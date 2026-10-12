Город сделал комаров хитрее и жизнестойкое: почему обычные методы борьбы с ними теряют эффективность

Комар в городском округе и деревне однообразный, однако вот поведение у них очень различается. Сельский гнус живет по правилам столетней давности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жителю Кузнецкого...
- НБ УФАС требует убра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым