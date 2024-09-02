Владимир Путин заявили о сумасшедших темпах развития туризма

Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках открытого урока «Разговоры о важном», организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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