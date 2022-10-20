Минометные расчеты, сформированные из числа мобилизованных граждан, проходят практические занятия на полигоне ЦВО в Сибири

Военнослужащие учатся поражать цели полупрямой наводкой, имитирующие бронетехнику, живую силу и позиции противника, из 120-мм миномета 2Б11 на расстоянии от 700 до 1,5 тысяч метров.
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