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Жафяров дебютирует за «Авангард» в матче с «Ладой». Он сыграет в первом звене с Буше и Спунером

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 30 декабря. Начало – в 15:00 по московскому времени. Напомним, 27 декабря в результате трехстороннего обмена Дамир Жафяров перешел в «Авангард» из «Ак Барса».

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