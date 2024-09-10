«Весь дом шатнуло, как будто землетрясение»: жители Раменского об атаке БПЛА ВСУ

В подмосковном городе Раменском жилой дом загорелся после атаки украинского беспилотника. Люди проснулись от грохота около четырех утра, выбежали на улицы и ждали сотрудников экстренных служб, которые оцепили район и начали эвакуацию в пункты временного размещения (ПВР).
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