«Весь дом шатнуло, как будто землетрясение»: жители Раменского об атаке БПЛА ВСУ

В подмосковном городе Раменском жилой дом загорелся после атаки украинского беспилотника. Люди проснулись от грохота около четырех утра, выбежали на улицы и ждали сотрудников экстренных служб, которые оцепили район и начали эвакуацию в пункты временного размещения (ПВР).