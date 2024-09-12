Калужские спасатели рекомендуют уже завершить купальный сезон

Калужские спасатели рекомендуют завершить купальный сезон, несмотря на теплую погоду. "На территории региона сохраняется аномально теплая погода, однако купальный сезон официально окончен", - напомнили в ГУ МЧС России по Калужской области.
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