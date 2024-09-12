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Калужские спасатели рекомендуют уже завершить купальный сезон

Калужские спасатели рекомендуют уже завершить купальный сезон

Калужские спасатели рекомендуют завершить купальный сезон, несмотря на теплую погоду. "На территории региона сохраняется аномально теплая погода, однако купальный сезон официально окончен", - напомнили в ГУ МЧС России по Калужской области.

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