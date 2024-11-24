«Шлюха, надо тебя убить». В Германии всё чаще грозит смерть за мини-юбку

Вот такое будет и у нас, если мы будем бесконтрольно завозить сюда мигрантов, которые уже пытаются наводить у нас свои порядки. Нашим властям, если они любят Россию и считают, что служат ей, надо посмотреть на подобные примеры в других странах.

Вадим Кузнецов

Иногда в голову приходит мысль: специально для обитающих в европейских странах дикарей, которые желают жить по кайфу, следует этого кайфа добавить. Это тип из раннего средневековья? Ну так вот тебе, бородатенький, средневековые казни за твои средневековые подвиги: раздирание лошадьми, варение заживо, побивание камнями, оскопление и что там еще. И все это - обязательно публично. Все как в любимом восьмом веке. А то несправедливо получается: гадил как дикарь, а отвечает как человек, по нормам двадцать первого века.