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«Шлюха, надо тебя убить». В Германии всё чаще грозит смерть за мини-юбку

«Шлюха, надо тебя убить». В Германии всё чаще грозит смерть за мини-юбку

Георгий Зотов Я встречаюсь с девушкой в кафе в центре Берлина. Она в тёмных очках, на лице — чёрная медицинская маска, как во время ковида, голова прикрыта платком.

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Комментарии
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Eduard
Она шлюха,а вы кто сам? А,баран бородатый,
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2 час.
Валентина
Вот такое будет и у нас, если мы будем бесконтрольно завозить сюда мигрантов, которые уже пытаются наводить у нас свои порядки. Нашим властям, если они любят Россию и считают, что служат ей, надо посмотреть на подобные примеры в других странах.
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2 час.
Вадим Кузнецов
Иногда в голову приходит мысль: специально для обитающих в европейских странах дикарей, которые желают жить по кайфу, следует этого кайфа добавить. Это тип из раннего средневековья? Ну так вот тебе, бородатенький, средневековые казни за твои средневековые подвиги: раздирание лошадьми, варение заживо, побивание камнями, оскопление и что там еще. И все это - обязательно публично. Все как в любимом восьмом веке. А то несправедливо получается: гадил как дикарь, а отвечает как человек, по нормам двадцать первого века.
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1 час.

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