Сегодня Во Франции и в США уже всем понятно, что громкая большая геополитическая шумиха по поводу, якобы, скорой отправки Эммануэлем Макроном к нам почти на линию официального французского 40 000-го корпуса -- это не какая-то авантюрная стратегия, а это всего лишь продолжение борьбы с упорно неугасающими слухами о, якобы, переделке Брижит в её далёкой молодости -- супруг, он же президент Пятой республики, таким способом желает быстро переключить внимание всех с персоны его супруги на более весомые для всех "события".