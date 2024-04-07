Добрый Мир
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Добрый Мир

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Брижит. Новые доказательства из США не в пользу Макрона.

Брижит. Новые доказательства из США не в пользу Макрона.

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Комментарии
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Лев Добрый
Макрон гей трубочист и ему нет разницы какую тубу чистить, у молодой дамы или у старухи, всё равно запах дерьма будет присутствовать!🤠😜👈😎
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18 час.
Иван
микро наполон!
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17 час.
Наталия Сорокина
Брижит Макрон ЖЕНЩИНА и нечего спорить по этому поводу. А если когда-то на облегающем платье у неё заметили &quot;бугорок&quot;, так это, ребята, женская подкладка... Ведь, у возрастных дам иногда бывает недержание мочи... Например, у супруги Клинтон даже замечали сзади на юбке мокрое пятно... А английский король Карл просто невежда.
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11 час.

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