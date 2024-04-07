Сегодня Во Франции и в США уже всем понятно, что громкая большая геополитическая шумиха по поводу, якобы, скорой отправки Эммануэлем Макроном к нам почти на линию официального французского 40 000-го корпуса -- это не какая-то авантюрная стратегия, а это всего лишь продолжение борьбы с упорно неугасающими слухами о, якобы, переделке Брижит в её далёкой молодости -- супруг, он же президент Пятой республики, таким способом желает быстро переключить внимание всех с персоны его супруги на более весомые для всех "события".
Брижит. Новые доказательства из США не в пользу Макрона.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Макрон гей трубочист и ему нет разницы какую тубу чистить, у молодой дамы или у старухи, всё равно запах дерьма будет присутствовать!🤠😜👈😎
Ответить
18 час.
Иван
микро наполон!
Ответить
17 час.
Наталия Сорокина
Брижит Макрон ЖЕНЩИНА и нечего спорить по этому поводу. А если когда-то на облегающем платье у неё заметили "бугорок", так это, ребята, женская подкладка... Ведь, у возрастных дам иногда бывает недержание мочи... Например, у супруги Клинтон даже замечали сзади на юбке мокрое пятно... А английский король Карл просто невежда.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии