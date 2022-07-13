Журналістки Катерина Андрєєва та Дар'я Чульцова на судовому процесі у Мінську, 18 лютого 2021 року Білоруську журналістку засудили до восьми років позбавлення волі Катерину Андрєєву звинуватили у державній зраді Білоруський суд у середу засудив журналістку Катерину Андрєєву до восьми років позбавлення волі за державну зраду, присудивши їй новий термін на додаток до того, який […] Сообщение Білоруську журналістку засудили до восьми років позбавлення волі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.