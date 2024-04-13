Нижегородские власти согласовали 14 проектов с объёмом инвестиций 2,4 млрд рублей

Советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласованы 14 заявок о выделении участков под реализацию проектов с общим объёмом инвестиций 2,4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе облправительства.
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