Юрист Русяев оценил последствия суда над актером Канахиным*

Юрист Илья Русяев в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал уголовное дело в отношении актера Кирилла Канахина*, ранее осужденного за государственную измену и участие в террористической организации.
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