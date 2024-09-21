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Юрист Русяев оценил последствия суда над актером Канахиным*

Юрист Русяев оценил последствия суда над актером Канахиным*

Юрист Илья Русяев в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал уголовное дело в отношении актера Кирилла Канахина*, ранее осужденного за государственную измену и участие в террористической организации.

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