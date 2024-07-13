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Полиция сообщила о снижении уровня преступности в Кузбассе на 14 процентов

Полиция сообщила о снижении уровня преступности в Кузбассе на 14 процентов

Больше 10 тысяч преступлений раскрыли сотрудники полиции за полгода в Кузбассе.В Кузбассе снизился уровень преступности – об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

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