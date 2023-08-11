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Кейну запретили лететь в Мюнхен. «Тоттенхэм» пытается изменить условия сделки с «Баварией» (Каве Солекол)

Кейну запретили лететь в Мюнхен. «Тоттенхэм» пытается изменить условия сделки с «Баварией» (Каве Солекол)

Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол, сегодня утром форварда «Тоттенхэма» везли в аэропорт Станстед, но вдруг сказали не лететь в Мюнхен и вернули обратно.

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