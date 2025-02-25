Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о ничьей с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4), где его команда упустила победу на последних минутах, ведя в счете 4:2.
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