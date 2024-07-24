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Царьград

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Задержан глава военной компании Белков, чью работу курировал Тимур Иванов

Задержан глава военной компании Белков, чью работу курировал Тимур Иванов

В Москве задержали главу Военно-строительной компании Андрея Белкова, чью работу курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов.

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