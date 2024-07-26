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В состав Тихоокеанского флота принят новейший ледокол «Евпатий Коловрат»

В состав Тихоокеанского флота принят новейший ледокол «Евпатий Коловрат»

Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота.Как сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корабля.

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