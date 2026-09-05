Цена Ethereum снизилась до $2438 на фоне опасений повышения ставок и распродажи китов

Ethereum вернулся к порогу $2400 после достижения пика в $2546 ранее на этой неделе. Снижение отражает перекалибровку участниками рынка своих рисковых позиций в ответ на удивительно высокие показатели занятости в США.
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