Протоиерей Марченко: церковь призвала к защите Родины в первый день войны

Материальная поддержка фронта стала одним из главных направлений деятельности Церкви Призыв митрополита Сергия (Страгородского) к советским гражданам встать на защиту Родины прозвучал уже 22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, этот своевременный шаг четко обозначил патриотическую позицию Русской православной церкви и привел к изменению ее положения в Советском Союзе.