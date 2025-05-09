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Петербургский дневник

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Протоиерей Марченко: церковь призвала к защите Родины в первый день войны

Протоиерей Марченко: церковь призвала к защите Родины в первый день войны

Материальная поддержка фронта стала одним из главных направлений деятельности Церкви Призыв митрополита Сергия (Страгородского) к советским гражданам встать на защиту Родины прозвучал уже 22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, этот своевременный шаг четко обозначил патриотическую позицию Русской православной церкви и привел к изменению ее положения в Советском Союзе.

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