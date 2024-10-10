В ЕС заявили об энергетической бедности граждан

Евродепутат Тудосе заявил об энергетической бедности Евросоюза Член Европарламента (ЕП) от Румынии Михай Тудосе заявил, что граждане стран-участниц Евросоюза (ЕС) находятся в состоянии энергетической бедности на фоне рост цен на электроэнергию.
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