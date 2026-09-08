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Авторадио

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Готовые квартиры выигрывают у новостроек среди покупателей

Покупатели всё чаще выбирают готовые квартиры вместо жилья в строящихся домах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

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