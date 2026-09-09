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Пятый канал

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«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным

«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным

Дональд Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с Владимиром Путиным «отличной беседой». Американский лидер заявил, что российский президент настроен на скорейшее завершение конфликта на Украине и выразил надежду, что Владимир Зеленский также готов к «сделке».

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