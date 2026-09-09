«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным

Дональд Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с Владимиром Путиным «отличной беседой». Американский лидер заявил, что российский президент настроен на скорейшее завершение конфликта на Украине и выразил надежду, что Владимир Зеленский также готов к «сделке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Снежный человек п...
- Топите дровами: г...
- Члены «Общины бат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым