«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным

Дональд Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с Владимиром Путиным «отличной беседой». Американский лидер заявил, что российский президент настроен на скорейшее завершение конфликта на Украине и выразил надежду, что Владимир Зеленский также готов к «сделке».