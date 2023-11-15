В День экономиста напомнили о роли Юрия Лужкова в становлении российской экономической науки Мила Якобссон11 ноября Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов при поддержке Совета Федерации провели очередное Всероссийское экономическое собрание, посвященное Дню экономиста.