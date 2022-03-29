Представлен электрический самокат Xiaomi дешевле 300 долларов

Xiaomi выпустила первый электрический самокат Mijia M365 в 2017 году, который сразу же стал бестселлером, после чего производитель много раз выпускал новые и новые версии этого простого и надёжного средства для ежедневных поездок.
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