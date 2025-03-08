В Сирии сотни человек погибли в вооруженных столкновениях за два дня

Жертвами вооруженных столкновений между формированиями, которые подчиняются новым властям Сирии, и ополченцами алавитской общины, стали, начиная с четверга, 6 марта, по меньшей мере 229 граждан, ТАСС со ссылкой на местные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии