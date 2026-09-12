❗️⚡️Несмотря на серию массированных ударов США и Израиля по объектам иранского ракетно-промышленного комплекса, Тегеран, по данным The Wall Street Journal, сумел частично восстановить выпуск баллистических ракет за счет заранее сформированных складских запасов агрегатов, а также сохранения части критически важной производственной инфраструктуры в защищенном подземном исполнении.