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Русское оружие

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❗️⚡️Несмотря на серию массированных ударов США и Израиля по объектам иранского ракетно-промышленного комплекса, Тегеран, по данным The Wall Street Journal, сумел частично восстановить выпуск баллистических ракет за счет заранее сформированных складских запасов агрегатов, а также сохранения части критически важной производственной инфраструктуры в защищенном подземном исполнении.

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