Аптеки России сокращают продажу психотропных препаратов

В ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств.Из-за необходимости предметно-количественного учёта, аптеки России приостанавливают продажу препаратов из группы психотропных.
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