Украинец неделю прятался в Авдеевке от своих. Потом сдался: "Меня взяли в плен красиво"

Украинскому военному пришлось неделю прятаться в Авдеевке от своих же. Затем он сдался в плен.Украинец рассказал, что в момент, когда начался штурм русской армией, он побежал в сторону и спрятался в разрушенном доме.
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