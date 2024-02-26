Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Коваль
    Как таракан- везде пролезетКонцерт Арбениной...
  • Mark Kapustin
    Ивановские бойцы ...
  • Александр Свитайло
    Уже есть информация, что следом еще пара Абрамсов последовала за первым, к Бандере на тот свет)"Первый Abrams – ...

Украинец неделю прятался в Авдеевке от своих. Потом сдался: "Меня взяли в плен красиво"

Украинец неделю прятался в Авдеевке от своих. Потом сдался: "Меня взяли в плен красиво"

Украинскому военному пришлось неделю прятаться в Авдеевке от своих же. Затем он сдался в плен.Украинец рассказал, что в момент, когда начался штурм русской армией, он побежал в сторону и спрятался в разрушенном доме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх