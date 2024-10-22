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Средняя цена нового жилья в регионах выросла на 2% после отмены льготной ипотеки

Средняя цена нового жилья в регионах выросла на 2% после отмены льготной ипотеки

За три месяца после отмены льготной ипотеки (с 1 июля 2024 года) средняя стоимость проданных в российских регионах квартир (без Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) в новых домах увеличилась на 2%.

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