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Ученые считают, что в старости мозг перестраивается под новые задачи

Ученые считают, что в старости мозг перестраивается под новые задачи

Пожилые люди часто жалуются на проблемы с памятью. Забытое имя собеседника или потерянные ключи принято считать признаком того, что память с возрастом становится все хуже.

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