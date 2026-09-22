Юные краеведы Варнавинского округа создают «Деревенскую энциклопедию»

Поспелиха, Бархатиха, Апалиха… У деревень Варнавинского округа богатейшая история, но она хранится в архивах и домовых книгах, а то и вообще только в воспоминаниях старожилов по рассказам бабушек.
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