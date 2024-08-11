Алаудинов поведал детали оперативной обстановки в Курской области

Первоначально, когда ВСУ только вторглись в Курскую область России, ситуация была тяжелая, так как ВС РФ надо было срочно налаживать прерванную связь, подтянуть силы и средства для того, чтобы начать боевую работу по отражению агрессии.
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