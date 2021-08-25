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Известны все возможные соперники "Зенита" в Лиге чемпионов

Известны все возможные соперники "Зенита" в Лиге чемпионов

Стали известны все возможные соперники петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов. После завершения квалификационного раунда стали известны 32 клуба, которые в дальнейшем будут разбиты на восемь групп, по четыре команды в каждой.

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