Известны все возможные соперники "Зенита" в Лиге чемпионов

Стали известны все возможные соперники петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов. После завершения квалификационного раунда стали известны 32 клуба, которые в дальнейшем будут разбиты на восемь групп, по четыре команды в каждой.
Стали известны все возможные соперники петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов. После завершения квалификационного раунда стали известны 32 клуба, которые в дальнейшем будут разбиты на восемь групп, по четыре команды в каждой.
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