Европа столкнулась с дефицитом водных ресурсов — ЕАОС

В связи с ежегодным повышением температуры, участившимися засухами и растущим давлением на водные ресурсы проблемы, связанные с использованием водных ресурсов и их нехваткой, становятся всё более актуальными.
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