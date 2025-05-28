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Умеров заявил, что Украина передала России свой проект меморандума

Умеров заявил, что Украина передала России свой проект меморандума

www.globallookpress.com/Matthias Wehnert/Keystone Press Agency Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что его страна направила России свой документ с позицией о прекращении огня.

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