Юрий Подоляка: свежая сводка от 12 января 2025, освобождение Нескучного: как ВС РФ переломили ситуацию на фронте

По данным Подоляки, на утро 12 января 2025 года на различных направлениях СВО российские силы добились значительных успехов, включая освобождение Нескучного и Янтарного, продвижение к Времеевке и Удачному, а также укрепление позиций на Лиманском и Курском направлениях.