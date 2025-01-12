Юрий Подоляка: свежая сводка от 12 января 2025, освобождение Нескучного: как ВС РФ переломили ситуацию на фронте

По данным Подоляки, на утро 12 января 2025 года на различных направлениях СВО российские силы добились значительных успехов, включая освобождение Нескучного и Янтарного, продвижение к Времеевке и Удачному, а также укрепление позиций на Лиманском и Курском направлениях.
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