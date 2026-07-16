В Польше разрабатывают режим предвоенного положения для переброски войск

Министерство национальной обороны Польши разрабатывает поправки в законодательство страны, предусматривающие введение режима «предвоенного положения» или «полной готовности государства к военным действиям».
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