Медвежий угол

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С демографией ситуация в России лучше, чем в СССР

С демографией ситуация в России лучше, чем в СССР

Знаете, что меня постоянно удивляет? Это когда наши вечно ноющие недовольные начинают кричать о геноциде населения и изрыгать проклятия в сторону Путина за то, что у нас вдруг «ни с того, ни с сего» да ещё и по его вине население начало вымирать.

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ВЛАДИСЛАВ
С демографией в России лучше не стало, а только хуже. Власть сама рисует нужные ей цифры.
Mike Mike
Есть реальные данные? Или вся инфа от агентства ОБС?
Александр
От него,родимого,от ОБС.
Дмитрий Соловьев
источник "кремлебот сказал" - намного менее достоверный
Дмитрий Соловьев
а какие данные считать реальными, вот в чем вопрос.
Mike Mike
Есть официальные данные, в том числе и от международных организаций.
Александр
Боты не умеют говорить человеческим языком,Дима.Пора бы уяснить.
Дмитрий Соловьев
ты в своей палате отстал от жизни, речь синтезировать - просто, кстати, еще под электронщика "косишь" а уж тырнет пачкать набором стандартных "Путин УРА" и т.п. проще простого, вот ты к примеру по такой схеме фунциклируешь
ВЛАДИСЛАВ
Есть реальная жизнь среди народа в отличие от тебя - кремлёвский выпердыш.
Mike Mike
Да Путин здесь каким боком?)) Плох он или хорош - история оценит. Факт в том, что он - правитель переходного периода, которому досталась страна поделенная пополам на уровне народа. Половина - приняли новый строй, оценили его и начали работать на улучшение своей жизни и жизни страны, а половина - совки, которые сели на диваны и начали горлопанить - когда им снова пайку начнут раздавать, желательно одинаковую для всех. И Путин в этой ситуации - не самый худший вариант.
Mike Mike
Завал едало, дефективный. Цифры и факты будут или так и останешься пиздоболом?)))
Дмитрий Соловьев
а кто со своей "командой" страной рулит 20 лет. насчет "половины" ты звездишь, его друганы из форбс это 0.0001% населения вместе с прислугой. насчет сидеть на диване - НАРОД за гроши работает, погань ты , скажи на улице тебя прибьют
Владимир Eвтушенко
Завал едало, дефективный. Цифры и факты будут или так и останешься пиздоболом?)))
Александр
Так ты реши ,наконец,бот я или в палате лежу? Твоя шизофрения явно прогрессирует.
Александр
Тебе же.дураку,автор объяснил,что те,кто родился при Путине только начинают влиять на демографию.Им только 20 лет исполнилось.
саша дмитренко
дети убыточны и отнимают время!! потому и не рожают,,это и есть правда! остальное от лукавого
ВЛАДИСЛАВ
Пиздобол у тебя из рта вываливается, некому, жаль, укоротить.
Mike Mike
О, бля - да у нас тут евгениваганыч!)))) Пешы истчо, клоун - висили народ!))))
Александр
Многочисленные семьи были необходимы в примитивных,слаборазвитых обществах. Это было экономически оправдано. Легче было прокормиться.Сейчас в этом нет ни малейшей объективной нужды.
ВЛАДИСЛАВ
Для такого урода как ты никакого дерьма не жалко. Наслаждайся, убогий.
Mike Mike
Вот и слился очередной тупорылый совок.))) Главное - вброс, подтверждения это не для вас - выблядки краснопузые.)))
ВЛАДИСЛАВ
Какой же ты глупый баран. Читай данные Росстата за 2020г. "Как свидетельствуют последние данные Росстата, по итогам 2020 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 688,7 тысячи человек, более чем в два раза превысив показатель 2019 года и достигнув рекордных значений с 2005 года (тогда естественная убыль населения составила 846,6 тысячи человек). При этом число родившихся в 2020 году детей составило 1 миллион 435,8 тысячи человек, и это стало минимальным показателем с 2002 года, когда в России родилось 1 миллион 397 тысяч младенцев".
Mike Mike
И? Дальше-то что? Ты статью вообще читал, тупорылый?))) Хочешь честно сравним с тридцатью годами после октябрьского переворота 17-го? Правда придется учесть вранье переписи 39-го года, которое санкционировал лично усатый грузинский ублюдок.
Владимир Eвтушенко
С как4им бы удовольствием я бы с одного удара закрыл твоё поганое солженицеровско-гитлеровское лживое хайло.
ВЛАДИСЛАВ
Ты дальше мегаполиса , видимо, не выезжаешь. А ты съезди куда -нибудь подальше от Москвы. Вот я недавно был в командировке в г. Темников (республика Мордовия). Кстати районный центр. Вот там наглядно можно увидеть как разрушаются и умирают средние и маленькие города в России. Хотя столица Мордовии - Саранск весьма активно строится. Но кроме Саранска везде жопа и тихое вымирание. И так практически во всех российских регионах кроме республик Кавказа и мусульманских республик Поволжья.
ВЛАДИСЛАВ
Золотые слова! Я бы тоже к морде этого космополита Mike Mike приложился бы с удовольствием ногой да прямо в пятак.
ВЛАДИСЛАВ
Что, говнюк, заткнулся? Припёр я тебя фактурой к стенке. Чаще смотри встречи "дяди Вовы" с Голиковой. Не далее как месяц назад он на ТВ признал, что с демографией в России жопа. Куда уж нагляднее!
Mike Mike
Куда ты кого припер, уебок тупорылый?)))) Где цифры по убыли населения за тридцать лет после октябрьского быдлопереворота 17-го? Ты какое спту заканчивал? Что и с чем сравниваешь?)))
ВЛАДИСЛАВ
Нервничаешь? Сказать -то нечего, кроме заезженных уже либералами тем про репрессии 80-летней давности. Не актуально это уже давно, а ты ещё этого не понял.
Mike Mike
Уебище, с чего мне нервничать?))) Это ты, клоун тупорылый, никак понять не можешь, что в статье речь идет о сравнении демографической ситуации сегодня и при совке, а не о естественной убыли населения, как таковой.))) Бегом в школу, дефективный! Самый большой естественный прирост населения сегодня - в самый нищих и слаборазвитых странах Африки: 1 Малави 41,3 8,1 33,2 2 Уганда 43,4 10,4 33,0 3 Бурунди 41,7 9,0 32,7 4 Нигер 44,8 12,1 32,7 5 Мали 44,4 12,6 31,8 6 Буркина-Фасо 41,6 11,5 30,1 7 Замбия 41,8 12,4 29,4 8 Флаг Государства Палестина Сектор Газа (Палестина) 32,3 3,2 29,1 9 Эфиопия 36,9 7,9 29,0 10 Южный Судан 36,2 8,0 28,2 11 Танзания 36,0 7,8 28,2 12 Восточный Тимор 33,8 6,0 27,8 13 Бенин 35,5 8,0 27,5 14 Ангола 38,6 11,3 27,3 15 Ирак 30,9 3,8 27,1 16 Сомали 40,0 13,3 26,7 17 Того 33,7 7,1 26,6 18 Мозамбик 38,3 11,9 26,4 19 Сан-Томе и Принсипи 33,3 7,0 26,3 20 Гвинея 35,4 9,2 26,2 И это - только первая двадцатка. Первая развитая страна в этом списке появляется только на 69-м(!!!) месте - и это Израиль.
ВЛАДИСЛАВ
"Нассы в глаза - всё Божья роса" - это про тебя и твоё мировосприятие. Насколько Миртесен изобилует всякого рода смешными ушлёпками, но ты чемпион среди них.
ВЛАДИСЛАВ
Замолчал? Значит обосрался от моей правды. Так держать, тварь!
Mike Mike
Тупорылый, ты вообще школу хоть закончил? Или тебя выпнули в спту и на этом образование закончилось?))) Сравнивать можно минимум ДВЕ величины, а не одну, как пытаешься ты, шваль подзаборная.))) А вот с момента переворота 17-го года и до начала второй мировой войны, Россия потеряла около 30 миллионов человек, по разным оценкам. И не в результате падения рождаемости, а в результате преступлений большевистского режима.
ВЛАДИСЛАВ
Я уже понял твою шизофреническую методику подсчёта по принципу "есть только одна правда - это моё мнение, а остальное ложь". Вертел я таких как ты экспердов на хую. А ты, если на тебя насрали сверху, то наберись мужества и тихо обтекай.
ВЛАДИСЛАВ
Я уже понял твою шизофреническую методику подсчёта по принципу "есть только одна правда - это моё мнение, а остальное ложь". Вертел я таких как ты экспердов на хую. А ты, если на тебя насрали сверху, то наберись мужества и тихо обтекай.
Mike Mike
Это не подсчет, уебок - это статистика. Усатый грузинский выблядок расстрелял автора переписи населения 37 года, за то, что тот показал реальные цифры и Россия недосчиталась миллионы человек. Это без учета прироста населения. Так что - завали едало и бегом к собесу - там твоя благодарная аудитория, они схавают любую хуйню.)))
ВЛАДИСЛАВ
Ты тут всем одни и те же похожие ответы лепишь про "усатого грузинского уёбка" и неоднозначную перепись населения 1937г. У тебя очевидны узость мышления, слабо развитое воображение, низкий уровень интеллекта.
Mike Mike
Неоднозначную?)))) Блядь, ты еще тупее чем я думал! Одни и те же ответы я леплю только потому, что это правда. А она всегда одинакова.
ВЛАДИСЛАВ
Тупая бесдоказуемая упёртость в своём неоднозначном мнении - первый признак шизофрении. Сходи, проверься к психиатру.
Mike Mike
Уебище, я предоставил цифры-рейтинг стран по естественному приросту населения. В статье есть цифры, доказывающие, что демография при совке была ничуть не лучше, чем сегодня. А ты, чмо тупорылое, оперируешь только тем, что сегодня в стране смертность превышает рождаемость, из-за падения рождаемости! И кто из нас шизофреник?)))) Как тебе, убогому, еще объяснить, что ты - тупое и необразованное быдло?)))
ВЛАДИСЛАВ
Если хочешь всё прояснить про быдло (а это любят делать хохлы), то посмотри в зеркало - там ты настоящее хохлобыдло и увидишь, без подмесу.
Mike Mike
Бля, да ты прямо юморист!)))) Евгениваганыч!)))) А ну-ка отчебучь еще че-ндь!)))) Блядь, какой же ты тупой!)))) Ты сделал мой день!
Юлия Маслова
есть данные,что в Нижегородской области смертность увеличилась на 67 % в 2021году по сравнению с аналогичным периодом прошлого.При этом рождаемость в 2020-ом упала на 4% по сравнению с 201ым.Это не ОБС или ГосДеп,это данные Росстата
Mike Mike
С каким периодом? 4 месяца - вообще не показатель. И, можно ссылочку на пруф?
ВЛАДИСЛАВ
Не-а! Не угадал. Просто я здесь трахаю таких как ты.
Mike Mike
Ой, бля!)))) Трахает он!)))) Клоун, трахать ты мог кого-то лет двадцать назад и то не давали.))) А здесь ты позоришься, как последний тупорылый чмошник!))
ВЛАДИСЛАВ
А-ха-ха-ха!!! Проснулась хохлогомосятина? Иди пару раз убейся головой об стену, блаженный ушлёпок. Тебе всё равно, поскольку мозга нет, а стене приятно будет.
Mike Mike
Знаешь, что меня успокаивает? Ты скоро сдохнешь. В нищете и в собственном говне - как твой грузинский кумир.))) Вы просрали свой режим и свою жизнь. И теперь тупо доживаете за наш счет, выблядки коммунякские. Ты, за свою никчемную жизнь, не заработал даже на обучение одного своего выкидыша в школе. Но, мы - гуманисты, в отличие от большевистских мразей, которые уничтожили всех несогласных со своим новым фашиствующим режимом. Живите, так и быть.)))
ВЛАДИСЛАВ
Ты, говнюк, тоже скоро сдохнешь и чем скорее тем лучше, а на твоей могиле чтобы черти танцевали и срали на то место, где у тебя голова лежит. Сдохни уже скорее тварь.
Mike Mike
Я пару лет назад поспорил с одним своим знакомым - депутатом одного из краев нашей необъятной. Он утверждал, что пока не сдохнет последний "рожденный в ссср" - нам страну не поднять и не изменить и, что картавая мразь прекрасно это понимал, когда начинал уничтожать всех несогласных с большевистским режимом. Я все-таки надеялся, что время сможет изменить многих и многие еще не потеряны для страны. Ну, не могут же они не замечать, что жизнь меняется в лучшую сторону? А в сравнении с совковым государственным рабовладением, сегодня - просто рай для нормальных людей! И, теперь я готов признать - я проиграл. Пока не сдохнет последний совок - страну не изменить.
ВЛАДИСЛАВ
Не дождёшься, тварь. Быстрее сам сдохнешь.
Mike Mike
Не, выродок - у меня в семье все по 90-100 лет живут.))) Еще и поэтому я успел пообщаться со своей прабабушкой, которая мне много рассказала про то, что творили большевистские твари - твои уебищные предки.
ВЛАДИСЛАВ
А ты сдохнешь раньше - твоё племя никому на хер не нужно.
Mike Mike
Ты конечно смешной клоун, но сильно тупой!))) Оглянись вокруг, выкидыш комсомольской шлюхи - в мире не существует НИ ОДНОЙ соцстраны. Совок сдох и валяется на свалке истории. Эксперимент закрыт НАВСЕГДА! Ты - престарелый и тупой мудак-нищеброд в климаксе, доживающий свой никчемный век в убогой хрущобе, без каких-либо надежд на лучшую жизнь. И вы все такие.))) Ты никак не поймешь - ты уже СДОХ, вместе с режимом.)))
ВЛАДИСЛАВ
Ты, дрищ, туп и, видимо, не знаешь пословицы "никогда не говори никогда". А чего ещё ждать от сына проститутки и наркомана. А-ха-ха-ха!!!! Почитай ещё Ветхий Завет притчи царя Соломона - там для таких маргиналов как ты сказано примерно так, что было то и будет и нет ничего нового под солнцем. так что иди, балван, лесом и просветись сначала, а только потому умничай здесь.
Mike Mike
бАлван?))) Ты серьезно?)))) Клоун, ты настолько туп, что не втыкаешь элементарных вещей - ты отработанный материал. Тебя использовали большевистские ублюдки для своих террористических целей и выкинули на хуй, за ненадобностью. А больше ты НИ ХРЕНА не умеешь - только ходить на работу и получать зарплату, а попутно - слушать большевистских пропагандонов, которые все и всегда расскажут - где жить, что жрать и как отдыхать.)))
ВЛАДИСЛАВ
Катись бандерлог в свою западенщину и займись экологией, а то скоро в Карпатах все леса вырубят и схроны негде делать будет. А вдруг мы опять придём - где прятаться будешь? Хватит уже тут нам пургу гнать. Всё равно ты нам никто и звать тебя никак.
Mike Mike
Куда ты придешь, выпердыш совковой активистки?)))) Ты с дивана-то еще встать можешь? Или за животом хвостик не видать?)))) Ты живешь за мой счет, шавка подзаборная, и еще что-то тявкаешь тут?)))
ВЛАДИСЛАВ
Я так сразу и понял, что ты бандеровская шлюха здесь воду мутишь. Сдохни тварь!
Mike Mike
Да ты вообще пиздец какой понятливый!)))) Никого тупее я еще не видел. Тебе прямым текстом пишут, что я родился и живу в Москве на ЧП - а ты все тут свои посклимактерические истерики насчет бандеровцев закатываешь. ))))
Mike Mike
После общения на этих форумах = я прекрасно понимаю, почему совок просрал по всем направлениям и сдох.
ВЛАДИСЛАВ
Знаю я таких московских хохлов, типа тебя, которые красиво живут, сладко жрут за счёт России и тут же её поносят и подставляют. Ох и дождётесь вы Хатыни наоборот.
ВЛАДИСЛАВ
Какой же ты тупой. Неужели не понятно, что мне совок пох.... Но я против того, чтобы его огульно говном поливать, как это делаешь ты - неблагодарная скотина. Научили тебя, дурака, на свою голову бесплатно читать и писать. Лучше бы ты в панском хозяйстве коровам хвосты крутил и навоз выносил - там твоё место, неблагодарная свинья.
Mike Mike
Уебок, ты и твои быдлопредки - ограбили всю страну и уничтожили больше русских, чем все враги России за триста лет до октябрьского переворота 17-го года! И пытаться оправдывать этих ублюдков - значит быть им.
ВЛАДИСЛАВ
Ты что - из бывших политработников, что ли - всё лозунги здесь кидаешь. Иди проспись, утырок.
Mike Mike
Ублюдок, это не лозунги - это факты! И не видеть их может только совершенно обдолбаный большевистскими пропагандонами мудак, типа тебя. Можешь мне привести ХОТЬ ОДИН плюс из совкового периода? Который перевесил бы все жертвы режима?
ВЛАДИСЛАВ
Баран! В космос полетели - разве этого мало. Ты вроде долго живёшь, а не понимаешь простой истины - народ простит вождю жертвы, если они были не напрасны, даже если эти жертвы были большими, и не простит даже маленькой жертвы, если всё было зря, как в случае с Николаем 2.
Mike Mike
Клоун, да на хуй мне нужен этот космос, если ради этого надо было уничтожить МИЛЛИОНЫ людей, а остальных загнать в нищету и в рабство! Николай ошибался только в одном - большевистских выблядков надо было вешать нещадно, а не на курорты ссылать, по законам военного времени. Как ты думаешь - что с такими провокаторами и агитаторами на фронтах и в рабочих коллективах, сделал бы усатый грузинский ублюдок?
ВЛАДИСЛАВ
М-да!!!!! Послать тебя в жопу? Так ты давно уже там. Я думаю, что тебе скорее надо к врачу - к узкому специалисту в психиатрии, занимающемуся маниакальными психозами. Сейчас весна, понятное дело что начались обострения у всяких психов, вроде тебя. Сдайся в ПНД - соверши хороший поступок для общества.
Mike Mike
Уебок, американцы тоже полетели в космос, только им для этого не понадобилось загонять страну в государственное рабовладение, не понадобилась Гражданская война, ленинские и сталинские концлагеря и репрессии! Ты - тупая и пиздливая большевистская мразь, который не может привести НИ ОДНОГО аргумента. И сливается на детские отмазки типа "обратись к психиатру", сразу как только ответить нечего.)))
ВЛАДИСЛАВ
Пошёл нахер, ушлёпок. Обосрали тебя, так обтекай молча.
Mike Mike
Меня?)))) Уебок, ты обосрался по полной. Не смог ответить ни на один вопрос и пытался по-детсадовски слиться еще несколько постов назад!))) Потрясающая способность вылезать из деревенского туалета, где тебе самое место, с миной победителя!))))
ВЛАДИСЛАВ
Ты не следователь, чтобы на твои вопросы отвечать. Пошёл нахуй, еблан.
Mike Mike
Какая новая и аргументированная отмазка.))))) Клоун, я же тебе говорил - твоя благодарная аудитория возле собеса! Там тебя поймут и примут.))))
ВЛАДИСЛАВ
Катись ко всем чертям, дебилоид.
ВЛАДИСЛАВ
Ты просто конченный козёл.
саша дмитренко
а вот мне кажется что пытаемся обмануть природу!!! ОНА регулирует рождаемость,,, зависит возможно от детской смертности,,продолжительности жизни,,территории на одного человека,,,,,,,,
ВЛАДИСЛАВ
Опять ты здесь, школяр. Иди уроки учи.
Дмитрий Соловьев
не путай кучку закулисных ростовщиков-рептилий с ПРИРОДОЙ, они - ошибка природы
саша дмитренко
иди дорожки посыпать,у тебя из вонючей жопы песок сыпется
Владимир Eвтушенко
иди дорожки посыпать,у тебя из вонючей жопы и пасти песок сыпется
ВЛАДИСЛАВ
А ты что, нюхал что ли? А-ха-ха-ха!!!!!
Владимир Петров
Cxоластика, напоминающая советскую. Русскиx становится всё меньше, а прочее - п-дёж. Почему страстные и патриотичные русские женщины не спешат рожать новыx русскиx людей? Это серьёзный национальный кризис. Если не катастрофа. А нам лепят обрыдлую туфту по методе советскиx замполитов. А нынешняя модель стимулирования рождаемости стимулирует кавказцев и цыган. Первыx уже не вмещают родные пейзажи и они множатся в русскиx городаx. Стимулировать надо вымирающие народы, а не стремительно плодящиеся.
саша дмитренко
просто белая раса вымирает,,,во всем мире!
Дмитрий Соловьев
афтор, что куришь ? при СССР власть выполняла свои обязанности, а именно - РАБОТАЛА НА СТРАНУ, при Путин она работает на кучку отдельно взятых "россиян" и не надо НАГЛО врать про СССР, и примеры свои засунь в... вместе с цифрами, сам таблички рисовал ???
саша дмитренко
это когда комми-ублюдки работали на страну????
Дмитрий Соловьев
со Сталина до Брежнева включительно и по всем показателям именно так, что бы клоуны обкуренные не звездели. да, страна это Россия а НАРОД это население ( все ) не кучка жуликов
Александр
Вот только в городах 1-2 ребёнка на семью было нормой.
Владимир Eвтушенко
это когда гитлеро-ублюдки, как ты, работали на страну????
саша дмитренко
они работали на УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Владимир Eвтушенко
ЕР работает вместе с лакеями , типа тебя на УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Mike Mike
Да вот именно, что на "население" коммунякам было глубоко насрать - просто один из ресурсов достижения своей утопической цели.
саша дмитренко
были нужны солдаты и рабы!
Ирина52
Комми-ублюдки - это такие, как Горби и ЕБН. А нормальные коммунисты были частью советского народа, и его лучшей частью. Ваша же братия,похоже, только лгать, воровать и подличать и умеет...
Mike Mike
А "нормальные коммунисты" - это кто?))) Ты? И тебе подобные 3,14здоболы, ничего кроме тупорылой пропаганды, за свою жизнь не выдавшие? И как это могли "нормальные коммунисты" сосуществовать с убийцами и ублюдками - картавым, усатым рессорным генералиссимусом и далее по списку?
саша дмитренко
на качество надо смотреть а не количество!!!
Виктор Иванов
Ну, началось, мозги запудрил формулами,как и с расчётом пенсии,когда то было все просто и доходчиво-трудовой стаж от которого зависел процент исчисления размера пенсии рассчитанного за определенный период работы, указанного самим пенсионером и плюс дополнительные льготы , определённой категории людей),и ни каких страховых, коэффициентов,формул,ясных только"академикам" из пенсионных фондов,в которых простому человеку никогда не разобраться.А по теме,чем формулы расписывать, вспомни сколько садиков и школ позакрывали за перестроечное время?, и только после применения мат.капитала, количество детишек увеличилось и стали строить школы и детские сады,а значит следует сделать вывод-рождаемость, сейчас, зависит от благосостояния народа,а не от Ваших заумных выкладок.
Галина Митронина
"...всякая погань из телека ( дом-2 и т.п. ) не разрушала основы семьи". Отрицательные последствия свободы слова, и свободы действий. Вопрос к нам самим: - не пора ли нам ВСЕМ дружно единой командой начать исправлять? Не стоит смешить и радовать наших "доброжелателей" "грызнёй" между собой.
Mike Mike
А что именно исправлять? Вводить цензуру? Снова загнать людей в государственное рабовладение?
Дмитрий Соловьев
По сути есть 2 стороны проблемы, примерно так - чисто житейская, связанная с уровнем жизни и уверенностью в дне завтрашнем, в этом плане при СССР было намного лучше, цены не росли как ХЗЧ, реальные доходы были выше, про ЖКХ вообще отдельная тема - идеологическая сторона, воспитание и т.п., при СССР всякая погань из телека ( дом-2 и т.п. ) не разрушала основы семьи

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