С демографией ситуация в России лучше, чем в СССР

Знаете, что меня постоянно удивляет? Это когда наши вечно ноющие недовольные начинают кричать о геноциде населения и изрыгать проклятия в сторону Путина за то, что у нас вдруг «ни с того, ни с сего» да ещё и по его вине население начало вымирать.