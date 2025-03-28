Появилось расписание финальных игр чемпионата региона по хоккею

Рудня или Смоленск? Всё решится уже на следующей неделе Финальные игры чемпионата Смоленской области по хоккею с шайбой, в которых на лед выйдут команды «Трактор» (Рудня) и «Монолит» (Смоленск), пройдут в Ледовом дворце Смоленска 1 и 3 апреля.