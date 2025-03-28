Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Появилось расписание финальных игр чемпионата региона по хоккею

Появилось расписание финальных игр чемпионата региона по хоккею

Рудня или Смоленск? Всё решится уже на следующей неделе Финальные игры чемпионата Смоленской области по хоккею с шайбой, в которых на лед выйдут команды «Трактор» (Рудня) и «Монолит» (Смоленск), пройдут в Ледовом дворце Смоленска 1 и 3 апреля.

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