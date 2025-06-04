Верховный лидер Ирана прокомментировал предложение США по ядерной сделке

Предложения по ядерной сделке со стороны США направлены против Ирана, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи 4 июня о время своей речи по случаю 36-летней годовщины со дня смерти аятоллы Рухоллы Хомейни, которая транслировалась на государственном телеканале.