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Brent объяснил сохранение цен на нефть Brent выше 100 долларов за баррель

Brent объяснил сохранение цен на нефть Brent выше 100 долларов за баррель

Мировой рынок нефти столкнулся с парадоксальной ситуацией: физические поставки с Ближнего Востока уже почти вернулись к довоенным уровням, но это не привело к нормализации цен.

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