Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 767 подписчиков

ПНИПУ: бодяк и пырей лишают урожая, а лебеда может пролежать в земле 50 лет

ПНИПУ: бодяк и пырей лишают урожая, а лебеда может пролежать в земле 50 лет

К Дню дачника, который отмечается 23 июля, ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского Политеха Мария Комбарова назвала семь самых злостных сорняков и рассказала, почему стандартные методы борьбы с ними не всегда работают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии