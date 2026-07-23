ПНИПУ: бодяк и пырей лишают урожая, а лебеда может пролежать в земле 50 лет

К Дню дачника, который отмечается 23 июля, ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского Политеха Мария Комбарова назвала семь самых злостных сорняков и рассказала, почему стандартные методы борьбы с ними не всегда работают.
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