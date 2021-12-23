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В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне»

В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне»

При инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» симптомы заболевания могут появится уже на следующие сутки, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.

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