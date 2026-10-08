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Актера из культового фильма «Крик» Си Моргана нашли мертвым в ванной

Актера из культового фильма «Крик» Си Моргана нашли мертвым в ванной

Умер актер Си Морган, сыгравший Хэнка Лумиса — отца убийцы Билли Лумиса, известного как Призрачное лицо, в фильме ужасов «Крик».

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