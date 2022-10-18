Военное обозрение

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Арсенал новой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» пополнили боеприпасы с дистанционным подрывом

Арсенал новой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» пополнили боеприпасы с дистанционным подрывом

Новая российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" получила не только новую систему управления огнем, но и новые снаряды, не применявшиеся на базовой модели.

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