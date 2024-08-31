Sky News: Израиль создал новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе

Израильские военные создали на севере сектора Газа новый коридор шириной до одного километра, что может свидетельствовать о планах еврейского государства сохранить свое присутствие в палестинском анклаве на долгий срок.
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