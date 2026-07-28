«Хаас» провел первый день тестов на трассе «Фудзи» с пилотами «Тойоты»

Команда «Хаас» завершила первый день в рамках TPC (тестов на болидах прошлых лет) на трассе «Фудзи». За рулем болида VF-25 (на данных тестах технике должно быть минимум два года, но в этом сезоне допускается участие на машинах 2025-го из-за смены регламента) проехали пилоты программы «Тойоты» Се Цубои и Нирэи Фукудзуми .