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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хаас» провел первый день тестов на трассе «Фудзи» с пилотами «Тойоты»

Команда «Хаас» завершила первый день в рамках TPC (тестов на болидах прошлых лет) на трассе «Фудзи». За рулем болида VF-25 (на данных тестах технике должно быть минимум два года, но в этом сезоне допускается участие на машинах 2025-го из-за смены регламента) проехали пилоты программы «Тойоты» Се Цубои и Нирэи Фукудзуми .

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