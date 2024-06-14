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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард почти не тренировался прошлым летом, чтобы не получить травму перед обменом

Об этом рассказал Док Риверс, который возглавил «Милуоки» по ходу сезона. «Я как-то даже не думал о том, что Дэйма выменяли за несколько дней до начала тренировочного лагеря.

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