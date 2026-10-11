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Омск

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Эксперт ОмГТУ: новые правила ипотеки отрезают омичей от покупки квартир в Москве

Ставки теперь зависят от числа детей, а лимиты и субсидии разделены для столицы и регионов.

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