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Пятый канал

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Собянин: роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы

Собянин: роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы

Число роботических операций в московских больницах за последние пять лет увеличилось в четыре раза. Только в первом полугодии 2026 года врачи выполнили более 2,5 тысячи таких вмешательств — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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