Собянин: роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы

Число роботических операций в московских больницах за последние пять лет увеличилось в четыре раза. Только в первом полугодии 2026 года врачи выполнили более 2,5 тысячи таких вмешательств — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF «Постоянно просил...
- «Постоянно просил...
- «Постоянно просил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым